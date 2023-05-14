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В лесах Рязанской области активизировались клещи

Татьяна Проводина
Источник: сайт ГУ МЧС по Рязанской области

В рязанских лесах с наступлением тепла активизировались клещи.

Клещи чаще всего обитают в хвойных, смешанных и лиственных лесах с хорошо развитым травяным покровом и подстилкой из опавшей и гниющей листвы. Также клещи любят сырой лес с высокой травой, мелким кустарником. Много клещей и на обочинах лесных дорог и просек. Люди и животные могут «пересадить» клеща на себя, проходя через лесную растительность.

Укус клеща может стать причиной опасных болезней с поражением центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата – клещевого энцефалита или клещевого боррелиоза.

В Главном управлении МЧС по Рязанской области рассказали о правилах безопасности. Собираясь на природу, одеться и обуться следует так, чтобы клещи не смогли добраться до открытых участков кожи. Не стоит забывать и о головном уборе.

Вернувшись домой, нужно осмотреть кожные покровы и голову. В чрезвычайном ведомстве рекомендуют не приносить домой букеты лесных растений: так клещи доставляются в жилище. Домашних животных после прогулки также необходимо осматривать.

Для стоянки лучше выбирать место без травянистого покрова и зарослей: клещи не выносят прямых солнечных лучей.

Если вы всё же обнаружили на своём теле клеща, самостоятельно удалять его не стоит, нужно обратится за квалифицированной медпомощью.

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