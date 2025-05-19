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Фото из канала "Мещёрский тупик"
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В лесах под Рязанью собирают белые грибы и маслята

Валерия Мединская

В рязанских лесах стартовал грибной сезон. 17 мая в Клепиковском районе грибники собирали маслята и белые грибы.

Фото грибного урожая делится telegram-канал «Мещёрский тупик». На снимках, которые отправила подписчица канала, можно заметить крепкие белые грибы и несколько корзин с маслятами.

В лесах под Рязанью собирают белые грибы и маслята Встретить белый гриб в рязанский лесах в мае - это большая редкость.
В лесах под Рязанью собирают белые грибы и маслята Встретить белый гриб в рязанский лесах в мае - это большая редкость.
В лесах под Рязанью собирают белые грибы и маслята Встретить белый гриб в рязанский лесах в мае - это большая редкость.
В лесах под Рязанью собирают белые грибы и маслята Встретить белый гриб в рязанский лесах в мае - это большая редкость.

Встретить белый гриб в центральной России в мае — большая редкость. Дело в том, что их сезон начинается только ближе к концу июня. По всей видимости, на руку грибникам сыграла очередная погодная аномалия. А вот майские маслята — это вполне обычное явление. Главные условия для их урожая — тёплая погода и влажная земля.

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