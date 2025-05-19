В лесах под Рязанью собирают белые грибы и маслята

В рязанских лесах стартовал грибной сезон. 17 мая в Клепиковском районе грибники собирали маслята и белые грибы.

Фото грибного урожая делится telegram-канал «Мещёрский тупик». На снимках, которые отправила подписчица канала, можно заметить крепкие белые грибы и несколько корзин с маслятами.

Встретить белый гриб в центральной России в мае — большая редкость. Дело в том, что их сезон начинается только ближе к концу июня. По всей видимости, на руку грибникам сыграла очередная погодная аномалия. А вот майские маслята — это вполне обычное явление. Главные условия для их урожая — тёплая погода и влажная земля.