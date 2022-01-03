В Ленобласти участница шоу «Пацанки» напала с ножом на мать

В Гатчине Ленинградской области в доме на улице Красных Военлетов участница шоу «Пацанки» 26-летняя Р. Колупаева напала с ножом на свою 46-летнюю мать и ранила её в спину, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

ЧП случилось вечером 2 января. Женщину в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу. У неё диагностировано ранение задней стенки грудной клетки.

По предварительным данным, нападавшая находилась под воздействием наркотиков. В настоящий момент Колупаева задержана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Напомним, в шоу «Пацанки» девушка рассказывала, что воспитывалась только отцом, увлекалась техникой и имела пристрастие к спиртному.