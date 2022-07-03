В Ленобласти полуторагодовалый малыш утонул в карьере, пока его родители спали

В Ленинградской области на карьере «Запстрой» у деревни Лесколово утонул полуторагодовалый мальчик, пока его родители спали в палатке, сообщает 47news.

Семья — мать, отец, сын и 6-летняя дочь — отдыхали на водоёме с палаткой. Утром родители обнаружили, что ребёнок пропал. Его тело нашли в воде.

По предварительной информации, малыш ночью выполз из палатки и направился к карьеру.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Известно, что семья является благополучной, в поле зрения правоохранителей не попадала.