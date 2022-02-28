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Понедельник, 28 февраля, 2022

В Ленобласти пять молодых спортсменов отравились после завтрака на базе отдыха

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В Ленобласти пять молодых спортсменов отравились после завтрака на базе отдыха

Александр Ильин
вакцинация

Утром 27 февраля в деревне Овраги Приозёрского района Ленинградской области пять юных спортсменов в возрасте от 11 до 15 лет серьёзно отравились после завтрака на базе отдыха, сообщает «47channel» со ссылкой на источник в полиции.

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24 февраля в Приозёрский района отправилась делегация из 10 юношей для подготовки к соревнованиям по водно-моторному спорту. 

27 февраля дети завтракали в столовой хлопьями с молоком и манной кашей. Через несколько часов ребята почувствовали себя плохо: началась диарея, рвота.

Сейчас пострадавших осматривают врачи. Причина отравления выясняется. На месте происшествия работают следователи СК РФ по региону.

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