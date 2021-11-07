4.5 C
Рязань
Воскресенье, 7 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В Ленобласти пенсионер отрубил голову соседке по даче

powder

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Решается вопрос об аресте пожилого 64-летнего жителя поселка Орехово Приозерского района, который подозревается в жестоком убийстве соседки по даче, пишет 47news.

Инцидент произошел 5 ноября в дачном доме на территории садоводства «Клен». По предварительной версии, парочка распивала спиртное. В какой-то момент между ними произошел разлад.

В итоге злоумышленник ударил жертву ножом в шею, а потом отрубил топором голову. Вероятно, он «словил белочку», потому что пил уже не первый день.

После задержания пенсионер рассказал, что «боролся то ли с зомби, то ли с вампирами».

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,815ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать