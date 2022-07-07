В Ленобласти мигрант надругался над шестилетней девочкой в бытовке

Стражи порядка задержали и поместили в камеру 47-летнего гражданина Узбекистана, который подозревается в надругательстве над шестилетней девочкой под Всеволожском, пишет 47news.

Инцидент произошел 6 июля в СНТ «Раздолье». По предварительной версии, мигрант завел жертву девочку в бытовку на территории одного из участков, раздел ребенка и стал трогать ее половые органы.

Выяснилось, что мужчина приехал в Россию три года назад с целью работы, однако на миграционном учете не состоит.

Следователи возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.