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Среда, 16 марта, 2022

В Ленобласти мать отравила таблетками детей, мешающих спать

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В Ленобласти мать отравила таблетками детей, мешающих спать

Александр Ильин

15 марта в Бегуницах Ленинградской области 39-летняя мать отравила трёх своих детей седативным препаратом, чтобы те не мешали ей спать, сообщает 47news. 

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С отравлением в районную больницу госпитализированы дети 3, 6 и 9 лет. Младший находится в тяжёлом состоянии. 

Около пяти утра мать пострадавших дала им снотворное, чтобы дети успокоились. 

Возбуждено уголовное дело по статье об истязании. Ранее женщина привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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