В Ленобласти мать отравила таблетками детей, мешающих спать

15 марта в Бегуницах Ленинградской области 39-летняя мать отравила трёх своих детей седативным препаратом, чтобы те не мешали ей спать, сообщает 47news.

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С отравлением в районную больницу госпитализированы дети 3, 6 и 9 лет. Младший находится в тяжёлом состоянии.

Около пяти утра мать пострадавших дала им снотворное, чтобы дети успокоились.

Возбуждено уголовное дело по статье об истязании. Ранее женщина привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.