В Ленинградской области девушка водила детей в лес для педофила

Уроженцы Ленинградской области, мужчина 1991 года рождения и девушка 2004 года рождения, задержаны по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних). Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, 18-летняя девушка, вступив в сговор с мужчиной, в августе 2022 года приводила детей в лес около садоводческого товарищества «Красногорские покосы» в Ломоносовском районе. Там несовершеннолетних привлекали к противоправным действиям сексуального характера.

Обоих подозреваемых задержали, они признали вину. Следователи готовятся предъявить обвинение и решить вопрос о содержании подозреваемых под стражей.

По делу проводятся следственные действия, устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности подозреваемых.