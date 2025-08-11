Понедельник, 11 августа, 2025
В Латвии затравили Галкина* после ДТП в Юрмале с пенсионеркой

Жители Латвии раскритиковали юмориста Максима Галкина*, попытавшего оправдаться за ДТП с пенсионеркой в Юрмале, следует из его соцсетей.

Эпизод произошел 29 июля, тогда артист столкнулся с автомобилем Volkswagen во время велопрогулки и повредил руку разбитым стеклом. Позднее он заявил, что соблюдал правила и был трезв, а женщина неожиданно выскочила с боковой улицы и врезалась в него.

При этом многие пользователи предположили, что именно Галкин* виноват в столкновении.

«Видимо, он очень плохо управляет велосипедом, взял и испортил автомобиль человеку», — отметил местный житель.

Некоторые комментаторы и вовсе выразили сожаление, что шоумен «пережил ДТП».

Также пользователей из Латвии возмутило, что Галкина* слишком часто упоминают в местных СМИ.

*Внесен в список иноагентов.

Новая школьная форма по ГОСТу может обойтись родителям в 6,5–10 тысяч рублей

Стоимость школьной формы, соответствующей новым государственным стандартам, может составить от 6 500 до 10 000 рублей в зависимости от комплектации, пола и возраста ребёнка.
Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Что делать, если в поезде не уступают нижнее место: личная история пассажирки

Нередко возникают ситуации, когда в поезде соседи оказываются, мягко говоря, не самыми адекватными. Но и их можно поставить на место, ведь для поездок существуют официальные правила, которые регулируют поведение пассажиров. 
Александра Трусова опубликовала первые фотографии с сыном

6 августа Александра и ее муж Макар Игнатов стали родителями. Это их первый ребенок.
Что заморозить в августе, чтобы зимой не тратить кучу денег на фрукты и овощи

Август — это настоящий кладезь свежих овощей, фруктов и ягод. Пока сезон в самом разгаре, самое время наполнить морозилку полезными заготовками, чтобы зимой наслаждаться вкусом лета и не переплачивать в магазинах.

Бастрыкин поручил возбудить дело после наезда самокатчика на ребенка в Рязани

Курьер на электросамокате сбил девочку и скрылся с места происшествия. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму и множественные ушибы, она была госпитализирована.
В Оренбурге мигрантов заставили выстроиться в колонну во время рейда

Мигрантов заставили выстроиться в колонну во время рейда силовиков...
«Я был в шоке»: туристы рассказали, как поменялся Волгоград за 10 лет

За десять лет Волгоград изменился до неузнаваемости, в городе...
Baza: в Новосибирске водитель грузовика сошел с ума и стал давить пешеходов

Водитель грузовика в Новосибирске дважды пыталась переехать пешеходов, сдавая назад,...
Банк России выпустил памятную монету «Хоккей»

Банк России выпустил в обращение новую памятную серебряную монету из серии «Российский спорт», посвящённую хоккею. Её номинал составляет 3 рубля.
Уникальное предприятие из Рязани повысило выработку благодаря федпроекту «Производительность труда»

На Рязанском заводе металлокерамических приборов подвели итоги реализации федерального проекта «Производительность труда».
Раскрыто содержание предсмертной записки екатеринбурженки, убивший себя и детей

Жительница Екатеринбурга, убившая двух детей и себя, оставила предсмертную...
«Ростелеком» организовал «цифровое лето» для рязанских школьников

Представители провайдера и АНО «Цифровой регион» провели серию обучающих квестов для школьников в возрасте 8—15 лет, отдыхающих в летних лагерях региона.