В Латвии затравили Галкина* после ДТП в Юрмале с пенсионеркой

Жители Латвии раскритиковали юмориста Максима Галкина*, попытавшего оправдаться за ДТП с пенсионеркой в Юрмале, следует из его соцсетей.
Эпизод произошел 29 июля, тогда артист столкнулся с автомобилем Volkswagen во время велопрогулки и повредил руку разбитым стеклом. Позднее он заявил, что соблюдал правила и был трезв, а женщина неожиданно выскочила с боковой улицы и врезалась в него.
При этом многие пользователи предположили, что именно Галкин* виноват в столкновении.
Некоторые комментаторы и вовсе выразили сожаление, что шоумен «пережил ДТП».
Также пользователей из Латвии возмутило, что Галкина* слишком часто упоминают в местных СМИ.
*Внесен в список иноагентов.