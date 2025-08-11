В Латвии затравили Галкина* после ДТП в Юрмале с пенсионеркой

Жители Латвии раскритиковали юмориста Максима Галкина*, попытавшего оправдаться за ДТП с пенсионеркой в Юрмале, следует из его соцсетей.

Эпизод произошел 29 июля, тогда артист столкнулся с автомобилем Volkswagen во время велопрогулки и повредил руку разбитым стеклом. Позднее он заявил, что соблюдал правила и был трезв, а женщина неожиданно выскочила с боковой улицы и врезалась в него.

При этом многие пользователи предположили, что именно Галкин* виноват в столкновении.

«Видимо, он очень плохо управляет велосипедом, взял и испортил автомобиль человеку», — отметил местный житель.

Некоторые комментаторы и вовсе выразили сожаление, что шоумен «пережил ДТП».

Также пользователей из Латвии возмутило, что Галкина* слишком часто упоминают в местных СМИ.

*Внесен в список иноагентов.