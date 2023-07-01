В квартире в центре Москвы женщина покончила с собой из-за предательства

В центре Москвы покончила с собой 37-летняя женщина, сообщает ИА «Регнум».

По информации агентства, труп квартирантки 29 июня нашёл на кухне хозяин квартиры в доме, находящемся в переулке Сивцев Вражек в районе Арбат.

Накануне женщина позвонила и сообщила, что собирается съехать, так как рассталась со своим 40-летним сожителем. Хозяин квартиры приехал забирать ключи на следующий день, но дверь ему не открыли. Москвич воспользовался своим ключом, чтобы войти. Труп квартирантки мужчина нашёл на кухне.

Женщина оставила предсмертную записку, в которой написала: «Я не выдержала предательства».

Правоохранители проводят проверку.