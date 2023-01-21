В Верхней Пышме нашли тело 15-летнего подростка в родительской квартире, сообщил портал E1.RU.

Инцидент произошел в многоэтажном доме на Успенском проспекте. Труп обнаружил младший брат, который вернулся с тренировки.

«Он испугался, подумал, что тот его разыгрывает, позвал соседей. Те уже вызвали родителей, полицию и скорую», – рассказал один из местных жителей.

По его словам, семья благополучная, отец — бизнесмен. Погибший — десятиклассник который находился на тот момент на домашнем обучении

Следователи пока не комментировали эту информацию.