Суббота, 21 января, 2023
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В квартире под Екатеринбургом нашли мертвого школьника

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В Верхней Пышме нашли тело 15-летнего подростка в родительской квартире, сообщил портал E1.RU.

Инцидент произошел в многоэтажном доме на Успенском проспекте. Труп обнаружил младший брат, который вернулся с тренировки.

«Он испугался, подумал, что тот его разыгрывает, позвал соседей. Те уже вызвали родителей, полицию и скорую», – рассказал один из местных жителей.

По его словам, семья благополучная, отец — бизнесмен. Погибший — десятиклассник который находился на тот момент на домашнем обучении

Следователи пока не комментировали эту информацию.

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