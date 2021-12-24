В Кузнецке бабушка погибла в аварии на глазах у внука

Во вторник, 21 декабря, в Кузнецке Пензенской области произошла авария, в которой погибла пенсионерка.

Пользователи группы «Подслушано в Кузнецке» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали шокирующее видео с места событий. Позже ролик удалили из социальной сети, однако ролик оказался в распоряжении портала ПензаИнформ.

«Сбили бабушку на глазах у внука. Водитель ехал с Бутурлинки в город. Не летайте так», – заявил автор публикации.

На кадрах видно, как пожилая женщина перебегала проезжую часть. В этот момент ее на большой скорость сбил автомобилист. Пешеход отшвырнуло на обочину в нескольких десятках метров от места столкновения. Очевидец трагедии стал мальчик.