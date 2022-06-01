В Кузбассе оставленный без присмотра двухлетний младенец утонул в бассейне

В Кузбассе оставленный без присмотра двухлетний мальчик утонул в каркасном бассейне, сообщает «Комсомольская правда».

Трагедия случилась вечером 30 мая в Таштагольский район Кемеровской области. Ребёнка оставили без присмотра всего на несколько минут.

Судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стало утопление. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным СМИ, семья — мать и четверо детей — приехала в Кузбасс из Алтайского края, их характеризуют положительно.