20.8 C
Рязань
Среда, 1 июня, 2022

В Кузбассе оставленный без присмотра двухлетний младенец утонул в бассейне

spot_img
Александр Ильин

В Кузбассе оставленный без присмотра двухлетний младенец утонул в бассейне

В Кузбассе оставленный без присмотра двухлетний мальчик утонул в каркасном бассейне, сообщает «Комсомольская правда».

Трагедия случилась вечером 30 мая в Таштагольский район Кемеровской области. Ребёнка оставили без присмотра всего на несколько минут.

Судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стало утопление. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным СМИ, семья — мать и четверо детей — приехала в Кузбасс из Алтайского края, их характеризуют положительно.

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7