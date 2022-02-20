В Курской области женщина погибла, спасая из пожара свою 82-летнюю мать

19 февраля в селе Уланок Суджанского района Курской области на пожаре в частном доме на улице Центральная погибли две женщины 1940 и 1971 года рождения, сообщает следственный комитет по региону.

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По данным пресс-службы МЧС, 51-летняя дочь, проживавшая в соседнем здании, пыталась вытащить мать из огня, но погибла, задохнувшись дымом.

Предварительной причиной пожара послужила неисправность проводки в доме пенсионерки.

По факту происшествия Суджанским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Курской области проводится доследственная проверка.