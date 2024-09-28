Суббота, 28 сентября, 2024

В Курской области в результате обстрела разрушен краеведческий музей

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от freepik

Министерство по охране культурного наследия Курской области сообщило, что в Глушковский краеведческий музей попала ракета. Музей находится примерно в 10 км от границы с Украиной, пишет «Коммерсант».

В сообщении ведомства во «ВКонтакте» говорится, что в результате действий противника в Глушковском районе произошло прямое попадание на территорию выявленного объекта культурного наследия «Здание больницы Терещенко». В здании XIX века располагались музей и детская школа искусств.

Директор Курского областного краеведческого музея, которому принадлежит филиал в Глушково, Олег Пушкарёв сообщил РБК, что стены здания стоят, но внутри ничего не осталось. Он также добавил, что внутри произошёл пожар.

Разрушенный музей попал на видео, которое в Telegram опубликовал депутат Курской областной думы Алексей Золотарёв. На видео видно, что у здания нет крыши, а на фасаде остались следы копоти.

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