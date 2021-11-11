В Курской области семью заподозрили в поедании домашних животных

Волонтеры заподозрили семью из города Льгова Курской области в поедании домашних животных, пишет телеграм-канал SHOT.

Сообщается, что зоозащитники хотели пристроить собаку и кошку, и на их зов откликнулась некая Ольга Шеховцова. Однако после передачи животных она отказалась скидывать их фото. Позже она женщина сообщила, что пса «отдали другим хозяевам в Воронеж».

Сбежавшая из семьи дочь Ольги заявила, что однажды родители уже готовили и ели собаку. По ее словам, родители нигде не работают.

«Сестра рассказывала, что папа принес домой какого-то то ли енота, то ли собаку, и они их ели», – отметила девочка.

Общественники с полицией пришли в дом к людям с необычными пристрастиями, где так и не нашли пропавшую собаку, однако кошка оказалась на месте. Также во дворе у семьи обнаружили истощенного алабая.