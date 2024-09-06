Пятница, 6 сентября, 2024

В Курске школу укрепляют мешками с песком

Автор: 7info7

Опубликовано

фото группы "Гимназия №25"

В Курске школы начинают укреплять бетонными блоками и мешками с песком, а окна заклеивать малярным скотчем. Об этом сообщается в группе городской гимназии №25.

Представители школы отметили, что, несмотря на режим контртеррористической операции, во время которого учащиеся находятся на дистанте, учреждению не помешают дополнительные укрепления. В работе по укреплению учебного заведения принимают участие в том числе дети и сотрудники.

— Уважаемые родители! Просим вас быть небезучастными в вопросе безопасности детей!!! — говорится в сообщении.

На странице гимназии в соцсети появились фотографии, как родители учащихся и педагоги в свободное от работы время укрепляют здания бетонными блоками и мешками с песком.

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