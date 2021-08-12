В Курске женщина соврала о том, что ее изнасиловал сын

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В Курске мать обвинила сына в изнасиловании. Как позже выяснил суд, она просто хотела освободить его комнату.

Ранее судимая женщина была недовольна тем, что ее 28-летний сын проживает с ней в малогабаритной квартире. Употребив алкоголь, она решила написать на него заявление, в котором рассказала об интимной связи. При этом ее предупредили об ответственности за ложные сведения.

В итоге выяснилось, что инцеста не было. Суд начал рассматривать дело о ложном доносе. При принятии решения были учтены смягчающие обстоятельства. Женщину приговорили к лишению свободы сроком 1 год и 6 месяцев.

Приговор в силу еще не вступил, — уточняет пресс-служба Железногорского городского суда Курской области