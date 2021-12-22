В Курганской области две фуры столкнулись лоб в лоб, один водитель погиб

На трассе «Иртыш» в Кетовском районе Курганской области произошло лобовое столкновение двух большегрузов, сообщает 76.RU со ссылкой на ГИБДД по региону.

По данным полиции, 45-летний водитель на грузовике Mercedes Benz не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в фуру DAF под управлением 44-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель DAF скончался на месте от полученных травм. Водителя другого большегруза госпитализировали в БСМП.

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По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Фото: УМВД России по Курганской области.