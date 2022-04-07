В Крыму заявили об этноциде на Украине двух крымских народов

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что украинские власти проводили этноцид в отношении представителей двух малочисленных крымских народов: урумов и ромеев. Об этом пишет РИА Новости.

«Представители этих народов, с благословения императрицы Екатерины II, основали Мариуполь и около 20 сел в окрестности. И сейчас, с освобождением города, стало известно, что киевский режим проводил политику этноцида, насильственной украинизации и уничтожения исторической памяти этих двух уникальных крымских народов», — сказал Умеров РИА Новости.

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По его словам, урумы и ромеи — православные братья и близкородственные народы крымским татарам, караимам и крымчакам.

«Нацисты из нацбатальнов убивали мариупольцев только за то, что они говорили на русском языке, из-за того, что они были другие, отличались от них. Каратели мстили урумам и ромеям и другим этносам за их ментальную близость к русскому миру. Мариупольцы, как и весь народ Донбасса, страдают от геноцида, развязанного кровавым киевским режимом. Мы не должны допустить исчезновения урумов и ромеев. Предлагаю продумать комплекс мер по сохранению и развитию культуры и языка урумов и ромеев, в том числе на их исторической родине в Крыму», — подчеркнул Умеров.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.