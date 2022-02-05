В Крыму подростки пытались задушить подругу из-за фотографии

В крымском поселке Железнодорожное два подростка 13 и 16 лет пытались убить подругу, задушив её, из-за фотографии, пишет МК.

Как рассказал один из местных жителей, школьница нравилась двум ребятам. Один из них решил изменить её внешность в фотошопе, однако новый снимок не понравился девушке, из-за чего та пожаловалась учительнице.

Юношей разозлило «ябедничество», и молодые люди разругались. Вскоре они предложили школьнице помириться, позвали во двор, где начали душить её. Та потеряла сознание, испуганные дети убежали.

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По одной из версий, подростки заранее спланировали убийство. Они намеревались задушить подругу, потом спрятать тело.

Сейчас на 16-летнего подозреваемого завели уголовное дело. Назначено проведение судебных экспертиз