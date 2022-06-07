В Крыму отец восемь лет насиловал старшую дочь, а потом переключился на младшую

Продолжается расследование в отношении 40-летнего бывшего сотрудника ФСИН, который обвиняется в изнасиловании своих дочерей, пишет Telegram-канал Mash.

Первой жертвой отца-педофила стала его 10-летняя старшая дочь. Сначала он напоил ее вином, а потом надругался. Чтобы жертва молчала, злоумышленник зарубил у нее на глазах собаку.

«Мол, так будет и с мамой, и с младшей сестрой, «если вякнешь», – говорится в сообщении.

Так продолжалось на протяжении 8 лет. После совершеннолетия жертва уехала из дома и решила рассказать маме, как жила в аду. Женщина написала на супруга заявление в полицию. Оказалось, что после того, как девочка повзрослела, педофил переключился на младшую дочь.

«Пока жена была на работе, принуждал ее к оральному сексу», — сообщает Mash.

Выяснилось, что педофил нападал на девочек, когда жена уходила работать на сутки. Ему грозит 20 лет колонии строгого режима.