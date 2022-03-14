В круглосуточном режиме продолжается уборка Рязани

14 марта на уборку областного центра вышли 74 сотрудника Дирекции благоустройства. Спецтехника задействована в обработке тротуаров от наледи, бригады мехуборки очищают проезжую часть от снега и наледи на улицах Ленина и Солнечной.

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Тротуары чистят от наледи и обрабатывают на улицах Высоковольтной и Весенней, в Центральном парке культуры и отдыха и Куйбышевском шоссе.

Мусор собирают на улицах Новоселов, Циолковского, Театральной площади, бульваре Есенина, Горького, Маяковского, Колхозной, Первомайском проспекте, Соборной, Ленина, пешеходной зоне у вокзала «Рязань-2», Лыбедском бульваре, Касимовском шоссе, сквере им. М.Д. Скобелева, сквере у КДЦ «Октябрь», Дубовой роще, Мамином сквере, сквере «Вишневый сад», сквере им. В.Ф. Уткина, сквере им. А.В. Александрова, сквере 60-летия Победы, сквере «Детский мир».

Обрезка деревьев продолжается на Куйбышевском шоссе, улицах Вокзальной, Молодцова, Чапаева.