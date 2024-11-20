В кремле состоялся первый семинар для экскурсоводов Рязани

В Кремле состоялся первый выездной семинар для ведущих экскурсоводов города, организованный экскурсионно-просветительской службой Рязанской епархии. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Основная цель семинара — рассказать о подлинных фактах истории духовного центра Рязани и помочь жителям расстаться с мифами, которые можно встретить в рассказах о городе.

«Иногда люди не получают правдивой информации. Бывают случаи, когда экскурсоводы грубо ошибаются, путаются в названии храмов или, что еще хуже, занимаются мифологией. Людям порой скучно слушать нашу обычную житейскую историю… Вот здесь установили скульптуры «Грибы с глазами», люди фотографируются прежде всего там, потому что миф привлекает их больше, чем реальность…» — сказал на встрече митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Благодаря работе экскурсионно-просветительской службы жители и гости Рязани получили возможность узнать объективные и подтвержденные историческими источниками ответы на вопросы об истории и современном состоянии города.

Организаторы семинара выразили надежду, что такое взаимодействие епархии и всех специалистов, занимающихся туризмом в Рязани, позволит не только делиться опытом, но и станет началом развития совместных экскурсионных маршрутов.