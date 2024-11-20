В кремле состоялся первый семинар для экскурсоводов Рязани

В Кремле состоялся первый выездной семинар для ведущих экскурсоводов города, организованный экскурсионно-просветительской службой Рязанской епархии. Об этом сообщает Рязанская епархия.
Основная цель семинара — рассказать о подлинных фактах истории духовного центра Рязани и помочь жителям расстаться с мифами, которые можно встретить в рассказах о городе.
Благодаря работе экскурсионно-просветительской службы жители и гости Рязани получили возможность узнать объективные и подтвержденные историческими источниками ответы на вопросы об истории и современном состоянии города.
Организаторы семинара выразили надежду, что такое взаимодействие епархии и всех специалистов, занимающихся туризмом в Рязани, позволит не только делиться опытом, но и станет началом развития совместных экскурсионных маршрутов.