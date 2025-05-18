В краже забора подозревают двоих жителей Рязанской области

Двое мужчин подозреваются в краже забора в Рязанской области. Об этом сообщает УМВД России по области.

Пенсионерка 67 лет из столичного региона приехала на дачу в село Заболотовское Милославского района и обнаружила пропажу ограждения дома – 27 металлических пролетов. Женщина обратилась в полицию.

Опрос местных жителей показал, что недавно на улицах села был замечен автомобиль, водитель которого позже сдал 27 металлических листов в пункт приема вторсырья. Установили личность мужчины, им оказался 48-летний житель села Заболотовское. Злоумышленника задержали.

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Выяснилось, что к краже также причастен его приятель – 34-летний житель рабочего поселка Милославское. Именно он владелец автомобиля, на котором украли имущество пенсионерки. Мужчину задержали.

По предварительной информации, 48-летний житель села Заболотовское приметил, что один из соседних домов временно пустует, и договорился с приятелем похитить из него что-нибудь ценное. Начать решили с забора. Используя автомобиль приятеля и его помощь, злоумышленник демонтировал и вывез в ближайший пункт приема вторсырья часть металлического забора. Полученные за похищенные листы деньги мужчины потратили на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.