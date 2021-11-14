В Красноярском крае при столкновении грузового поезда и пассажирской ГАЗели погибли 5 человек

В Красноярском крае на ж/д-переезде Абалаково – Лесосибирск пассажирская ГАЗель попала под грузовой поезд. Погибло 5 человек, 2 пострадали, сообщает “КП-Красноярск”.

По данным МЧС, схода с рельсов не случилось, локомотивная бригада не пострадала. На месте ЧП работало 22 сотрудника экстренных служб и 8 единиц техники.

По версии КрасЖД причиной трагедии стало нарушение водителем ГАЗели правил дорожного движения. Он выехал на пути в тот момент, когда на светофоре горел запрещающий сигнал. Машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось.

Как пояснили в ведомстве, это уже шестое ДТП на железной дороге с начала 2021 года.