В Красноярске подросток изрезал ножом ребенка на детской площадке

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 11-летнего жителя Красноярска, пишет ТВК Красноярск.

Инцидент произошел во дворе на улице Читинская. По предварительной версии, мальчик гулял с друзьями, они играли в футбол. Рядом с коробкой сидел 13-летний подросток, который зачищал медные провода, которые собирался сдать.

Брат пострадавшего рассказал, что злоумышленник напал на его родственника за то, что ребенок якобы мешал ему. Парень нанес жертве ножевые ранения в область сердца и около печени.

На место происшествия прибыли врачи, которые нашли мальчика истекающим кровью в кустах. Он находится в тяжелом состоянии.