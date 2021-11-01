В Красноярске 13-летний подросток устроил кровавую разборку на детской площадке

В Красноярске два подростка 13 и 11 лет поссорились на детской площадке, в результате чего старший из них нанёс младшему несколько ударов ножом. Об этом сообщает СК по региону.

По данным следствия, инцидент случился вечером 31 октября на улице Амурская. Между двумя знакомыми подростками произошёл конфликт, в ходе которого 13-летний мальчик нанёс сверстнику два удара ножом. Его госпитализировали в больницу.

Причастный к совершению преступления помещён в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В полиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетнего). Расследование продолжается.