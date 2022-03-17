В Красноярском крае завели уголовное дело на отца девочки, ушедшей из дома

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении отца 12-летней девочки, ушедшей из дома в сильный мороз, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.
16 марта девочка, находясь в школе, получила выговор от педагога после фотографирования на подоконнике. Около 16:00 ребёнок позвонила матери и сообщила, что боится идти домой из-за возможной негативной реакции отца.
Вскоре после этого девочка пропала, о её местонахождении ничего не было известно.
Девочку нашли в поле 17 марта с признаками переохлаждения, её госпитализировали в тяжёлом состоянии .
На отца пострадавшей завели уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.