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Четверг, 17 марта, 2022

В Красноярском крае завели уголовное дело на отца девочки, ушедшей из дома

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В Красноярском крае завели уголовное дело на отца девочки, ушедшей из дома

Александр Ильин
Фото: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении отца 12-летней девочки, ушедшей из дома в сильный мороз, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

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16 марта девочка, находясь в школе, получила выговор от педагога после фотографирования на подоконнике. Около 16:00 ребёнок позвонила матери и сообщила, что боится идти домой из-за возможной негативной реакции отца. 

Вскоре после этого девочка пропала, о её местонахождении ничего не было известно. 

«Незамедлительно следователями-криминалистами Главного следственного управления, сотрудниками полиции, уголовного розыска с участием собаки были организованы поиски пропавшего ребенка. В результате совместной работы, проведенных оперативно-розыскных мероприятий местонахождение несовершеннолетней установлено», — говорится в сообщении СК. 

Девочку нашли в поле 17 марта с признаками переохлаждения, её госпитализировали в тяжёлом состоянии . 

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На отца пострадавшей завели уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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