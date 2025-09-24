Среда, 24 сентября, 2025
10.5 C
Рязань
Новости России

В Красноярском крае силовики прервали застолье сотен мигрантов

powder
Изображение от kstudio на Freepik

Сотрудники полиции и ФСБ провели масштабным рейд в увеселительном заведении в поселке Солонцы Красноярского края, прервав застолье сотен мигрантов, сообщил телеграм-канал «МВД 24».

Один из силовиков взял микрофон из рук ведущего церемонии и обратился к людям, отдыхавшем в огромном зале.

«Добрый вечер, граждане и гости Российской Федерации. Внимательно меня послушайте. Работает полиция Главного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю. Всем находящимся здесь — предоставить документы для проверки», — сказал он.

Силовики проверили 210 иностранцев на предмет незаконного пребывания в России и возможного оборота наркотиков. Запрещенных предметов или веществ при них не обнаружили.

Выяснилось, что восемь человек находились на территории России нелегально.

Также сотрудники полиции зарегистрировали 19 административных правонарушений. По данному факту проводится проверка.

