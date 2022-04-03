В Красноярском крае пьяный муж убил жену из-за неприготовленного ужина

Стражи порядка задержали 51-летнего депутата Тасеевского райсовета Красноярского края Александра Хаконова, которого подозревают в убийстве 35-летней супруги, сообщается на сайте регионального СК.

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Инцидент произошел вечером 28 марта. По предварительной информации, пьяный мужчина вернулся домой и устроил скандал. Ему не понравилось, что жена встретила его неподобающе и не приготовила ужин.

В итоге глава семейства схватил нож и несколько раз ударил жертву в грудь. После этого он завернул труп в ковер и вывез его на свалку. После этого мужчина вернулся домой и написал заявление в полицию об исчезновении жены.

Депутат сельсовета и крупный бизнесмен в сфере лесозаготовки сознался в совершении преступления.