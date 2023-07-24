В Красноярском крае нашли полуголую девочку с перерезанным горлом

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения 16-летней девушки с перерезанным горлом в Дивногорске, пишет телеграм-канал Baza.

Девочка пропала без вести в минувшую субботу после того, как ушла из дома, чтобы встретиться с подругой. Она так и не пришла на встречу. Ребенка начали искать, поскольку она не вернулась домой.

Сегодня тело девушки практически без одежды нашли в овраге возле железнодорожных путей.

Сейчас не известно, кто именно напал на девушку и что предшествовало трагедии. При этом инцидент произошел всего в 200 метрах от жилых домов.