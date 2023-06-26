Понедельник, 26 июня, 2023
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В Красноярском крае бетонная плита убила подростка

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В селе Сушиновка Красноярского погиб 14-летний подросток, на которого упала бетонная плита, сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел вечером в минувшую субботу. Двое друзей находились в заброшенном здании. В какой-то момент один из парней прыгнул с бетонной плиты. На него обрушилась конструкция.

Пострадавший попал в больницу с травмами головы, тела и внутренних органов. Он ушел из жизни на следующий день, несмотря на старания врачей.

Выяснилось, что здание не эксплуатируется более 10 лет. Доступ к нему не ограничен.

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