В Красноярском крае 15-летнюю девочку унесло в шлюз дамбы

27 июня в Минусинском районе Красноярского края 15-летняя девочка упала с дамбы на реке Енисей и её затянуло внутрь шлюза, сообщает Telegram-канал регионального МЧС.

Подростка заметил водолаз КГКУ «Спасатель». Сотрудник ведомства нырнул под шлюз и два часа удерживал девочку за руку, чтобы её не унесло течение.

В это время сотрудники МЧС проводили спасательную операцию: перекрыли шлюзы выше по течению реки, убрали мешающие брёвна и мусор.

В итоге девочка была поднята на поверхность и передана медикам.