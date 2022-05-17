В Красноярске воспитательница била детей и учила их материться

Родители сразу трех детей сообщили о грубости и насилии со стороны воспитателя в детском развивающем центре «Город детства» в Красноярске, пишут ДЕЛА.

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По их словам, сотрудница частного детсада употребляла нецензурную брань и учила самих малышей материться. Также, как утверждается, девушка била детей руками и ложкой, давала им подзатыльники.

Кроме того, она спит в рабочие часы и разговаривает по телефону по личным вопросам. Опубликована видеозапись с места событий.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Они опросят заведующую детсадом, других работников, а также родителей детей. К проверке подключились следователи.