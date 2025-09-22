В Красноярске умер мужчина, ходивший три недели на девятый этаж на костылях 

В доме на улице Щорса в Красноярске скончался мужчина, который был вынужден три недели подниматься на 9-й этаж на костылях пешком из-за неработающих лифтов. Об этом сообщает телеграм-канал «Kras Mash».

По словам соседей, незадолго до смерти к Фёдору Ивановичу дважды приезжала скорая помощь. Мужчина, работавший на стройке, получил там перелом, в последнее время он жаловался на боль в ногах.

— Спустя неделю после отключения лифтов пришлось доставать костыли. До больницы дойти не мог, а подъёмы по лестнице стали настоящей пыткой. Накануне тело Фёдора Ивановича нашли в квартире, — пишет «Kras Mash».

Также журналисты выяснили, что лифты в доме отключены из-за долгов жильцов. Управляющая компания в свою очередь задолжала организации, обслуживающей лифты, в итоге их отключили.

Директор управляйки «Правобережная» сообщил журналистам, что жители трёх домов в общей сложности задолжали 7 млн рублей.