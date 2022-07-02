В Красноярске суд арестовал кота по кличке Русский Бэтмен по просьбе хозяйки

Суд принял решение арестовать кота породы курильский бобтейл в Красноярске, с такой просьбой выступила его хозяйки, сообщает РИА Новости.

Как стало известно, питомец по кличке Русский Бэтмен потерялся во время переезда. Его удалось найти другой местной жительнице, которая отдала кота в приют для животных.

Хозяйка вскоре установила местонахождение питомца с помощью зоозащитников. Однако владелица приюта отказалась его отдавать.

«Опасаясь за жизнь своего домашнего питомца, который в приюте, со слов владелицы, мог подхватить заболевания, хозяйка кота обратилась в суд с иском об истребовании имущества незаконного владения», – говорилось в сообщении судебных приставов.

Хозяйка попросила суд и передать ей Русского Бэтмена на ответственное хранение до рассмотрения иска, что и было сделано.