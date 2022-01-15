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Суббота, 15 января, 2022
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В Красноярске следователи разыскивают подозреваемого в нападении на 7-летнюю девочку

Александр Ильин
Фото: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия объявил в розыск мужчину, подозреваемого в нападении на 7-летнюю девочку в подъезде дома на улице Новгородской, сообщает пресс-служба ведомства. 

По предварительной информации следователей, разыскиваемый проследовал за девочкой в подъезд многоквартирного дома, где совершил в отношении ребёнка иные действия сексуального характера. После чего скрылся с места преступления.

Наружные камеры видеонаблюдения зафиксировали лицо подозреваемого. Также правоохранители составили его фоторобот. 

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Следком просит оказать помощь в установлении личности и розыске подозреваемого. 

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