Родители потребовали уволить заведующую детским садом в Красноярске за откровенные посты в соцсетях, сообщил телеграм-канал Mash.

По их словам, девушка также игнорирует свои рабочие обязанности. Она работает на этой должности уже три года. С момента ее прихода персонал дошкольного учреждения стал постепенно увольняться.

«На работу приезжает на шикарном «мерине», не соблюдает субординацию и хамит всем — от персонала до родителей», – говорится в публикации.

Последней каплей стали ее откровенные видео и фото, на которых наткнулась в соцсетях мама воспитанника детсада. Родители уже написали несколько жалоб на девушку в Департамент образования.