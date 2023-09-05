Вторник, 5 сентября, 2023
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В Красноярске разгорелся скандал из-за эротического видео заведующей детсадом

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Родители потребовали уволить заведующую детским садом в Красноярске за откровенные посты в соцсетях, сообщил телеграм-канал Mash.

По их словам, девушка также игнорирует свои рабочие обязанности. Она работает на этой должности уже три года. С момента ее прихода персонал дошкольного учреждения стал постепенно увольняться.

«На работу приезжает на шикарном «мерине», не соблюдает субординацию и хамит всем — от персонала до родителей», – говорится в публикации.

Последней каплей стали ее откровенные видео и фото, на которых наткнулась в соцсетях мама воспитанника детсада. Родители уже написали несколько жалоб на девушку в Департамент образования.

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