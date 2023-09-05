Родители потребовали уволить заведующую детским садом в Красноярске за откровенные посты в соцсетях, сообщил телеграм-канал Mash.
По их словам, девушка также игнорирует свои рабочие обязанности. Она работает на этой должности уже три года. С момента ее прихода персонал дошкольного учреждения стал постепенно увольняться.
Последней каплей стали ее откровенные видео и фото, на которых наткнулась в соцсетях мама воспитанника детсада. Родители уже написали несколько жалоб на девушку в Департамент образования.