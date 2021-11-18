В Красноярске компания толпой пытала 16-летнюю девочку, убила и выбросила в Енисей

Расследуется уголовное дело в отношении четырех мужчин и женщины в возрасте от 19 до 23 лет, которых обвиняют в ряде преступлений против 16-летней девочки в Красноярске, рассказали в СК.

Инцидент произошел в октябре 2020 года. По версии следствия, злоумышленники похитили несовершеннолетнюю из ее квартиры. Жертву решили проучить за то, что она обвинила их в изнасиловании.

Компания привезла подростка на кладбище, где избивала и пытала. Издевательства продолжились в Емельяновском районе. Потерпевшую задушили на берегу Енисея и сбросили туда тело. Телефон погибшей похитители сдали в ломбард.

Спустя несколько дней после убийства обвиняемые приехали к подруге девочки. Они также вывезли ее загород и издевались над потерпевшей, но оставили ее в живых.

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