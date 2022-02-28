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Понедельник, 28 февраля, 2022

В Красноярске девушка выпала из окна на улице Карамзина

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В Красноярске девушка выпала из окна на улице Карамзина

Александр Ильин

Ночью 28 февраля в Красноярске на улице Карамзина девушка выпала из окна на третьем этаже дома № 20, сообщает «ТВК Красноярск». 

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Момент падения местной жительницы попал на камеру наружного видеонаблюдения. Запись публикует Telegram-канал источника.

На кадрах видно, как девушку пытались поймать спасатель и другие мужчины. Кроме того, в ролике показаны следы крови возле подъезда.

По словам очевидца, ЧП случилось около 4:33. В полиции Красноярска сообщили, что пострадавшая выжила. Предварительно, в квартире она находилась одна.

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