В Красноярске будут судить мужчину за истязание и убийство 16-летней девушки

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершил расследование уголовного дела об убийстве 16-летней девушки. Житель Березовского района обвиняется по пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека), пп. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание), пп. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство), п. «а» ч. 2 ст. 175 УК РФ (Сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), сообщают в пресс-службе ведомства.

Как выяснили правоохранители, компания молодых людей — женщина и четверо мужчин в возрасте от 19 до 24 лет — пришли в квартиру к знакомой девушке и, полагая, что она солгала о совершенном в отношении нее изнасиловании, решили её проучить.

Злоумышленники похитили девушку и отвезли на кладбище под Красноярском, где начали её истязать, применяя насилие и пытки. После этого молодые люди направились в Емельяновский район, где продолжили издевательства.

Затем, чтобы скрыть следы преступления, обвиняемые задушили девушку и спрятали в заводи реки Енисей под бытовым мусором и ветками деревьев. Незадолго до этого один из парней украл у погибшей мобильный телефон, который затем отдал в ломбард за 4 000 рублей.

Кроме того, как выяснили следователи, спустя несколько дней после убийства молодые люди приехали к другой знакомой и, угрожая расправой, также похитили и увезли на территорию Емельяновского района Красноярского края, где причинили ей физические и психические страдания.

Сейчас уголовное дело в отношении фигуранта вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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