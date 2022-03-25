В Краснодарском крае у женщины украли 300 кг сахара, доставшегося ей в наследство

В Краснодарском крае у жительницы станицы Челбасской похитили шесть мешков сахара весом 300 килограммов, которые достались ей в наследство, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Заявительница пояснила, что дом с пристройкой, где хранился сахар, она получила в наследство.

В совершении преступления подозреваются два местных жителя 32 и 45 лет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий их задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Полицией установлено: злоумышленники дважды проникали в жилище через окно, выносили имущество частями. Сахар стоимостью 25 тысяч рублей мужчины продали.