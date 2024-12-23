В Краснодарском крае новый выброс мазута: что известно об экологической катастрофе

Новый выброс мазута с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, зафиксирован в Краснодарском крае, пишет телеграм-канал Baza .

По его данным, в результате шторма часть мешков, куда волонтеры собирают песок с мазутом, унесло обратно в море.

«Волонтеры продолжают очищать пляжи и жалуются на нехватку техники для вывоза мешков с мазутом», — говорится в публикации.

При этом жители станицы Холмская жалуются, что мешки с мазутом свозят к ним на полигон, однако они протекают, и жидкость попадает в реку Зыбза. Она, в свою очередь, впадает в Крюковское водохранилище.

По последним данным центра «Дельфа», с момента ЧП зафиксирована гибель более десяти дельфинов.

Как отметил министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов, объем грунта, загрязненного мазутом, может вырасти до 200 тысяч тонн.

За последний день из мазутного плена удалось спасти 875 особей птиц, их доставляют в реабилитационные центры, уточнили экологи.