В Краснодарском крае хоккеисты-юниоры устроили массовую драку на льду

В Краснодарском крае игроки детских команд «Сочи» и «Полярные волки 2013» устроили массовую потасовку во время разминки на льду. Об этом сообщают РИА Новости. Инцидент попал на видео.
По словам матери одного из игроков, команда из Сочи внезапно набросилась на соперников из Якутии.
Отмечается, что некоторым хоккеистам потребовалась медицинская помощь.
Причиной инцидента, как сообщает Telegram-канал “Подъём”, стало нарушение «кодекса пацана».
По его словам, тренеры команд, несмотря на конфликт, пожали друг другу руки.