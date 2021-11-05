В Краснодарском крае хоккеисты-юниоры устроили массовую драку на льду

В Краснодарском крае игроки детских команд «Сочи» и «Полярные волки 2013» устроили массовую потасовку во время разминки на льду. Об этом сообщают РИА Новости. Инцидент попал на видео.

По словам матери одного из игроков, команда из Сочи внезапно набросилась на соперников из Якутии.

«Били в спину, голову, пинали коньками. Видя все это, их тренер ликовал и поддерживал свою команду показывая им свой большой палец», — рассказала она.

Отмечается, что некоторым хоккеистам потребовалась медицинская помощь.

Причиной инцидента, как сообщает Telegram-канал “Подъём”, стало нарушение «кодекса пацана».

«Во время раскатки две команды поделены на обе стороны площадки. И есть негласное правило, как «кодекс пацана»: если выкатываешься на территорию соперника, ты уже как бы посягаешь на него. «Сочи» расценил это так», — прокомментировал ситуацию глава оргкомитета Кубка Содружества Константин Большаков.

По его словам, тренеры команд, несмотря на конфликт, пожали друг другу руки.