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Воскресенье, 16 января, 2022
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В Краснодаре неизвестные взорвали кота, положив петарду ему внутрь

Александр Ильин

В Краснодарском районе Немецкая деревня неизвестные подорвали кота, положив петарду в задний проход, сообщает «КП-Кубань». 

Раненного кота с оторвавшимся хвостом обнаружила местная жительница. Она рассказала, что животное силилось встать, рядом лежал разорвавшийся фейерверк.

Женщина подобрала кота и отвезла в ветеринарную клинику. Врач смогла спасти питомца, зашила все раны. 

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В социальных сетях пользователи, узнавшие об этой истории, предложили помочь коту рублём. Некоторые выразили желание забрать его себе.

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