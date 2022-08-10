Татьяна Проводина

В КПРФ предлагают создать набережную главных рязанских рек

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С инициативой обустройства набережной Оки и Трубежа выступил Денис Сидоров. Кандидат в губернаторы Рязанской области предлагает создать для рязанцев и гостей города новый центр притяжения.

Денис Сидоров: «Набережная может стать отличной зоной отдыха горожан, новой достопримечательностью Рязани и ещё одной настоящей визитной карточкой нашего города»

Как отметил депутат Рязанской областной думы, при грамотном планировании набережная станет неотъемлемой частью культурной, спортивной и социальной жизни города.

Коммунист считает, что перспективным местом для сооружения набережной в Рязани – зона от Кремля ниже по течению Трубежа до впадения его в Оку и по Оке до Орехового озера. В набережную можно включить спортивные и прогулочные зоны, смотровые площадки, уголки отдыха и причалы с прогулочными катерами. Также в ландшафт можно вписать действующие пристани на Оке и Трубеже и пляж на Ореховом озере.

Весенние разливы Оки, по мнению Дениса Сидорова, не помешают создать несколько смотровых площадок с видами на пойму реки.

Депутат выходит с инициативой обустройства полноценной набережной в областном центре, – сообщили в Рязанском областном отделении КПРФ.

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