В Котовске пьяная женщина убила мать двоих детей за замечание в туалете

Следователи разбираются в убийстве 46-летней жительнице города Котовске Тамбовской области, говорится в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

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По предварительной версии, женщина пришла в кафе «Атлант» с подругой. Перед приемом пищи она решила зайти в уборную помыть руки.

Так она встретила 32-летнюю незнакомку, которая была пьяна и брызгала водой из крана на пол. В итоге 46-летняя посетительница сделала ей замечание.

В ответ злоумышленница схватила нравоучительницу за волосы и стала бить ее головой о раковину. Драка продолжилась на улице, где агрессивная нетрезвая дама отвела жертву за близлежащие гаражи и продолжила избиение, прыгая ногами на голове несчастной. Она умерла, у погибшей осталось двое дочерей.