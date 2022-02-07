В Костроме женщина жестоко убила своего бывшего после одного разговора

Суд вынес приговор в отношении 45-летней жительницы Костромы, которую признали виновной в убийстве мужчины, пишет Kostroma.Today.

Инцидент произошел в ночь на 24 апреля прошлого года. По версии следствия, женщина пришла в гости к бывшему возлюбленному. Парочка устроила застолье с распитием спиртного.

В разгар попойки бывшие сильно поругались. В итоге злоумышленница начала избивать оппонента руками и ногами. Потерпевший скончался из-за множественных переломов ребер с повреждением внутренних органов.

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Женщину приговорили к 6 годам 7 месяцам в исправительной колонии общего режима.